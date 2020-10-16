Микроавтобус сбил насмерть пешехода в Гомеле

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ДТП погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла сегодня в 5.55 на Речицком проспекте. 33-летний водитель Mercedes Sprinter в районе остановки общественного транспорта наехал на 61-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Отмечается, что в момент аварии был сильный дождь.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят сообщить в УСК по Гомельской области по телефону 8(0232) 69-30-50.-0-