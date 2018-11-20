Микроавтобус сбил пешехода на нерегулируемом переходе под Брестом

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе микроавтобус сбил пешехода на нерегулируемом переходе, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 ноября около 19.20 на трассе Домачево-Брест. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Фольксваген Каравелла" находился неработающий брестчанин 1985 года рождения. Вблизи деревни Прилуки водитель сбил мужчину 1960 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с травмами госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, в 01.25 он скончался.

Проводится проверка. Установлено, что водитель в момент аварии был трезв. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.-0-