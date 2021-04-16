Микроавтобус сбил пешехода на трассе в Дубровенском районе

Фото УГАИ Витебского облисполкома
16 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Дубровенском районе под колесами авто погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в УГАИ Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня ночью. Водитель микроавтобуса на 607-м км дороги Брест - Минск - граница России наехал на пешехода. От полученных травм мужчина (1978 года рождения) скончался на месте.
Госавтоинспекция рекомендует водителям не нарушать скоростные режимы и внимательно следить за дорожной обстановкой. Пешеходам напоминают о необходимости ношения световозвращающих элементов в темное время суток.-0-