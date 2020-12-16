Микроавтобус сбил пешехода в Житковичском районе

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ночном ДТП в Житковичском районе погиб 29-летний пешеход, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Смертельная авария произошла сегодня примерно в 00.15 на автодороге Р88 Житковичи - Давид-Городок. Водитель "Мерседеса" совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части навстречу микроавтобусу. Мужчина был без световозвращающих элементов.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

В УГАИ отметили, что всего за прошедшие сутки в Гомельской области произошло четыре ДТП, в которых шесть человек получили ранения и один погиб.-0-