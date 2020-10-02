2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус сбил велосипедиста под Волковыском, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла сегодня около половины седьмого утра. "Мерседес" под управлением 22-летнего водителя двигался в сторону Волковыска по трассе Гродно - Ружаны - Ивацевичи. Велосипедист ехал навстречу микроавтобусу по его полосе. Наезда избежать не удалось.

От полученных травм 61-летний велосипедист скончался в больнице.

Проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома