Микроавтобус сбил велосипедиста в Ганцевичах

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичах микроавтобус сбил велосипедиста. Пострадавший скончался, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла ночью 21 мая. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Фольксваген Транспортер" был 34-летний мужчина. На выезде из города он сбил велосипедиста, ехавшего в попутном направлении по краю дороги. От полученных травм 54-летний мужчина скончался. Водитель с места происшествия скрылся.
Через несколько часов правоохранители обнаружили автомобиль, а водителя задержали на соседней улице. Мужчина был пьян. Медицинское освидетельствование показало 1,6 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: участники аварии должны оставаться на месте происшествия, вызвать ГАИ и скорую, оказать доврачебную помощь пострадавшему. За оставление места ДТП, в котором кто-то получил травмы, наступает уголовная ответственность.-0-