8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус сбил велосипедиста в Минске, его госпитализировали. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня около 14.20 на ул.Серова. "Водитель автомобиля "Мерседес Спринтер" двигался по ул.Серова в направлении ул.Асаналиева. По предварительной информации, в районе Асаналиева, 2 во время правого поворота на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу и наехал на велосипедиста", - проинформировала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.

Велосипедист пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. В результате ДТП он получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее соответственно по велосипедной дорожке.-0-