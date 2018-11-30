Микроавтобус сбил велосипедистку в Столинском районе

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе микроавтобус сбил велосипедистку, женщина погибла, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 29 ноября примерно в 17.55. За рулем микроавтобуса "Фольксваген" находился житель Минска. Вблизи деревни Верхний Теребежов водитель сбил ехавшую на велосипеде женщину 1961 года рождения. От полученных травм она скончалась.
Проводится проверка. Установлено, что погибшая не была обозначена световозвращающими элементами.-0-
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