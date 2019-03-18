Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Березовском районе, один человек погиб

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля погиб человек, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 15 марта примерно в 23.00 на трассе М1 Брест-Минск-граница России. За рулем автомобиля "Фольксваген Крафтер" находился 32-летний брестчанин. Он ехал по направлению к областному центру. По предварительной информации, на 126-м км дороги водитель уснул и, потеряв управление, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем МАЗ.

В результате от полученных травм на месте ДТП скончался 39-летний пассажир "Фольксвагена".

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