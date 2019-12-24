Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Ивацевичском районе

Фото Брестского областного управления МЧС
24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Для деблокировки пострадавшего понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Авария случилась 23 декабря на 156-м км автодороги Р2 Столбцы - Ивацевичи - Кобрин. Вблизи деревни Нехачево столкнулись автомобиль Renault Scenic и грузопассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.
"Прибывшие работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента из легкового автомобиля деблокировали водителя, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован", - рассказали в УМЧС.-0-