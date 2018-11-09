Микроавтобус в районе Партизанского проспекта в Минске сбил женщину на переходе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль Volkswagen Crafter в районе Партизанского проспекта в Минске сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в ГАИ Минска.

ДТП произошло 8 ноября в 11.55. Водитель двигался со стороны ул.Шоссейной в направлении ул.Лазо. Выполняя поворот налево на перекрестке проспекта и ул.Шоссейная, он наехал на 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая с тяжелыми травмами госпитализирована.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, следователь и специалист управления ГКСЭ по Минску. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.-0-