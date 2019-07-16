Микроавтобус врезался в фуру в Ивацевичском районе

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе микроавтобус врезался в фуру. В дорожно-транспортном происшествии пострадал 41-летний брестчанин, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 14 июля примерно в 8.15 на автодороге М1/Е30 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Форд Транзит" находился 38-летний житель города Грозный (Россия). Он ехал в сторону Бреста со скоростью 100 км/ч, занимая крайнюю правую полосу. На 176-м км трассы водитель отвлекся от управления и врезался в двигавшийся попутно автомобиль MAN.

В результате ДТП телесные повреждения получил 41-летний пассажир микроавтобуса. Мужчину доставили в Ивацевичскую центральную районную больницу.-0-