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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус врезался в маршрутку в Минске, двум пассажирам понадобилась медицинская помощь. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
По предварительной информации, сегодня водитель маршрутного такси остановился на остановке в районе пересечения пр.Независимости и ул.Волгоградской для высадки/посадки пассажиров. В это время на маршрутку наехал автомобиль "Газель", который ехал в первой полосе.
На месте работают сотрудники специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома.-0-