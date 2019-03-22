Микроавтобус врезался в прицеп трактора в Бресте

22 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте микроавтобус врезался в прицеп трактора. Для деблокировки водителя потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Звонок о дорожно-транспортном происшествии поступил в УМЧС сегодня в 10.44. На путепроводе по улице 28 июля микроавтобус "Фольксваген" столкнулся с попутно двигавшимся трактором МТЗ-80. Водитель автомобиля оказался заблокированным в салоне. Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента его деблокировали. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали в Брестскую областную больницу.

В результате ДТП микроавтобус получил механические повреждения. Тракторист не пострадал.-0-

Фото УМЧС Брестской области