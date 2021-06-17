Микроавтобус врезался в трактор в Ляховичском районе

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17 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе грузовой микроавтобус врезался в трактор, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария случилась 16 июня около 22.45 на автодороге Р43 Ивацевичи - Бобруйск - Кричев - граница России. По предварительной информации, за рулем автомобиля Iveco был 33-летний брестчанин. На 453-м км трассы водитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди трактор Т-25, которым управлял 56-летний житель Барановичского района. В результате ДТП водитель трактора получил травмы, его госпитализировали.
ГАИ проводит проверку. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.-0-