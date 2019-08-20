Милицейский автомобиль и трактор столкнулись в Столинском районе

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два сотрудника милиции пострадали при столкновении служебного автомобиля с трактором в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло сегодня около 9 часов утра в деревне Маньковичи на улице Ленина. По предварительной информации, водитель трактора 1964 года рождения при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ, который двигался во встречном направлении. Наряд ГАИ осуществлял надзор за дорожным движением без использования проблесковых маячков.

Два сотрудника милиции с травмами доставлены в больницу. Водители транспортных средств не пострадали. -0-

Фото УВД Брестского облисполкома