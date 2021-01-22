Милиция Гродно просит откликнуться очевидцев странного происшествия

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно милиция просит откликнуться возможных свидетелей инцидента на мосту через Неман. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

По неподтвержденной информации, 20 января в промежуток времени с 18.00 до 18.15 неизвестный прыгнул с моста по улице Поповича в Неман. Поиски продолжались несколько дней, но тело до сих пор не найдено.

В милиции обратились ко всем, кто мог быть свидетелем инцидента, с просьбой сообщить об этом по телефонам 80152 79-78-05, 79-78-04 или +37529 589-09-01.-0-