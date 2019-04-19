Милиция ищет двух подростков, сбежавших из дома

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает двух несовершеннолетних Илью Демченко и Евгения Данилевича, которые сегодня после полуночи ушли из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщили БЕЛТА в Логойском РОВД.

"Логойским РОВД разыскиваются 14-летний Илья Демченко и 16-летний Евгений Данилевич. Они ушли из дома в г.п. Плещеницы и до настоящего времени их местонахождение не известно", - проинформировали в РОВД.

Илья Демченко

Илье Демченко на вид 13-15 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, короткие, рыжие, глаза темно-серые. Был одет в куртку синего цвета, штаны спортивные темного цвета, рубашку и майку синего цвета, кроссовки. Особые приметы: при разговоре картавит.

Евгению Данилевичу на вид 15-17 лет, рост около 170-175 см, телосложение худощавое, лицо овальное, волосы прямые, короткие, русые, глаза темно-серые. Был одет в куртку зеленого цвета, штаны спортивные темного цвета, рубашку и майку синего цвета, кроссовки.

Информацию о местонахождении несовершеннолетних можно сообщить по телефонам: 8 (044) 786-42-25, 8 (033) 346-53-98, (801774) 7-89-29 или 102.-0-

Фото УВД Минского облисполкома