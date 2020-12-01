Милиция ищет потерпевших от мошеннических действий жительницы Борисова

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовская милиция ищет потерпевших от мошеннических действий жительницы райцентра. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

На протяжении двух лет 43-летняя борисовчанка, подозреваемая в мошенничестве, брала у знакомых крупные суммы денег, взамен оставляя расписку. Во всех случаях повод был один - на развитие бизнеса. Женщина торговала на рынке овощами и фруктами.

В общей сложности в долг было взято более $20 тыс. Возвращать взятые суммы она не спешила, в некоторых случаях даже умудрялась перезанимать деньги по несколько раз. А одного из потерпевших и вовсе уговорила взять на свое имя кредит в банке. При этом по кредиту не платила и даже не намеревалась. Как признается женщина, вернуть деньги потерпевшим не могла, так как лишних денег у нее нет.

На сегодняшний день правоохранительным органам известно о 7 потерпевших, однако их точное количество еще предстоит установить. Есть основания полагать, что пострадавших значительно больше.

Правоохранители просит граждан, которые могли пострадать от действий жительницы Борисова, осуществлявшую розничную торговлю овощами и фруктами, позвонить по телефонам: 8 (0177) 70-72-00, 8 (0177) 70-73-00, 8 (0177) 70-70-04, +375 (29) 102-92-67.-0-

Фото УВД Миноблисполкома