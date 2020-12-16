Милиция ищет пропавшего минчанина

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 27-летний житель Минска Денис Олегович Евгенов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Молодой человек пропал 11 декабря. Около 21.00 он ушел из дома в сторону железнодорожного вокзала, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему 26-28 лет. Имеет среднее телосложение, рост около 185 см. Волосы прямые темно-русые средней длины, есть челка, глаза серо-голубые. Был одет в куртку темно-синего цвета, черные ботинки на шнурках, также на нем была черная вязаная шапка.

Граждан, которым известно о местонахождении Дениса Евгенова, просят обратиться в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 226-20-93, 8 (017) 222-04-42 или 102.-0-