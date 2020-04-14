Милиция ищет пропавшего жителя Толочинского района

14 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Толочинское РОВД разыскивает без вести пропавшего Анатолия Ветошкина из деревни Зеленая, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Анатолий Ветошкин ушел из дома 10 апреля около 16.00 и до сих пор его не могут найти.

Мужчине 65 лет, страдает психическим заболеванием, может разговаривать сам с собой.

Рост пропавшего 170 см, был одет в короткую болоньевую куртку вишневого цвета, темно-синие спортивные штаны со светлыми полосами по бокам. Также на нем были рубашка темно-синего цвета в клеточку и черные тапки.-0-