Милиция ищет пропавшую минчанку с ребенком

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает 20-летнюю минчанку, которая с октября 2018 года не выходит на связь с родителями, сообщили БЕЛТА в Ленинском РУВД Минска.

"УВД администрации Ленинского района Минска разыскивается без вести пропавшая Дарья Круталевич. Она проживала на ул.Семенова. В милицию обратилась мать Дарьи, которая обеспокоена тем, что ее дочь с супругом и новорожденным ребенком с октября 2018 года не выходят на связь", - рассказали в РУВД.

На вид разыскиваемой 20 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-каштановые ниже плеч. Особая примета - татуировка на спине в виде цветка мака. При себе имела мобильный телефон, ключи, паспорт, свидетельство о рождении ребенка и дорожную сумку.

Информацией о местонахождении девушки можно сообщить по тел. 367-62-02, 8-029-558-35-55 или 102.-0-