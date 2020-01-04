4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция ищет тех, кто ранее мог видеть обнаруженную в Свислочи сумку. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В Минске 2 января в реке Свислочь была обнаружена сумка с останками конечностей человека. В связи с оперативно-разыскными мероприятиями и следственными действиями устанавливаются очевидцы, которые могли обратить внимание на человека с подобной сумкой", - говорится в сообщении.

Фото из Тelegram-канала официального представителя МВД Ольги Чемодановой

Сумка черного цвета прямоугольной формы, с красными полосами и изображением птицы белого цвета. Переносится как в руке, так и через плечо.

Правоохранители просят граждан позвонить в милицию в случае, если известно о фактах безвестного исчезновения женщин, если родственница или знакомая беспричинно перестала выходить на связь или не появилась на работе, если есть сведения о предполагаемых местах продажи схожих по описанию сумок или о тех, кто пользуется такими сумками. Сообщить об этом можно в любое отделение милиции и по номерам телефонов (+37529)130-59-48, (+37517) 389-52-96 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Как сообщалось, днем 2 января в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили очистные работы в реке Свислочь. Они рассказали, что достали из воды спортивную сумку с останками конечностей человека - предположительно, они принадлежат женщине. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, руководство МВД и ГУВД Мингорисполкома. УСК по Минску возбудило уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). Следователи дали органу дознания необходимые поручения, назначены экспертные исследования. Ведется активная работа по идентификации останков, установлению обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к убийству.-0-

Фото из Тelegram-канала официального представителя МВД Ольги Чемодановой