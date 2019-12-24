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24 декабря 2019, 20:40

Милиция Молодечно разыскивает двух подозреваемых в угоне иномарки

Фото УВД Миноблисполкома
Фото УВД Миноблисполкома

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненский РОВД устанавливает личность двух молодых людей, которые могут быть причастны к угону автомобиля, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

С заявлением об угоне бежевого Volkswagen Sharan в ночь с 22 на 23 декабря в милицию обратился житель Молодечно 1962 года рождения.

"Правоохранителям мужчина рассказал, что на улице Криничной он встретил двух парней. Познакомившись, компания решила выпить. Все трое направились на АЗС, чтобы приобрести спиртное. Распивать алкоголь было решено дома у хозяина авто", - рассказала официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук.

Во время застолья владелец Volkswagen уснул. Разбудил его звонок сотрудников Госавтоинспекции Минска. Они сообщили, что его автомобиль совершил ДТП и скрылся с места происшествия. В этот момент мужчина и обнаружил, что ни ключей от машины, ни самого авто нет.

Молодечненский РОВД проводит проверку.-0-

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