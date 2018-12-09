Милиция нашла пропавшую в Минске 15-летнюю школьницу

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске милиция нашла пропавшую 15-летнюю Валерию Судник, которая 3 декабря не вернулась домой. Такая информация размещена на сайте ГУВД, сообщает БЕЛТА.
Местонахождение девушки с использованием методов высоких технологий выяснили оперативники ГУВД совместно с коллегами из Октябрьского РУВД Минска. "Она находилась в компании знакомых. Сотрудники милиции передали ее родителям. Здоровью девушки ничего не угрожает", - проинформировали в милиции.
Как сообщалось, девятиклассница 3 декабря около 15.00 вышла из школы №1 в Минске и не вернулась домой. Ее разыскивало Октябрьское РУВД.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4253 BYN
|2.424 BYN
|2.428 BYN
|USD
|2.1329 BYN
|2.131 BYN
|2.132 BYN
|RUB
|3.1894 BYN
|3.19 BYN
|3.195 BYN