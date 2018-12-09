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Милиция нашла пропавшую в Минске 15-летнюю школьницу

Происшествия 09.12.2018 | 09:50
Валерия Судник. Фото ГУВД Мингорисполкома
Валерия Судник. Фото ГУВД Мингорисполкома

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске милиция нашла пропавшую 15-летнюю Валерию Судник, которая 3 декабря не вернулась домой. Такая информация размещена на сайте ГУВД, сообщает БЕЛТА.

Местонахождение девушки с использованием методов высоких технологий выяснили оперативники ГУВД совместно с коллегами из Октябрьского РУВД Минска. "Она находилась в компании знакомых. Сотрудники милиции передали ее родителям. Здоровью девушки ничего не угрожает", - проинформировали в милиции.

Как сообщалось, девятиклассница 3 декабря около 15.00 вышла из школы №1 в Минске и не вернулась домой. Ее разыскивало Октябрьское РУВД.-0-

В Минске разыскивают 15-летнюю школьницуВ Минске разыскивают 15-летнюю школьницу
Девочка учится в 9-м классе СШ №1. Она 3 декабря около 15.00 вышла из школы и не вернулась домой. Сейчас ее местонахождение неизвестно. Ранее неоднократно уходила из дома.

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МВД, милиция, Минск, подростки
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