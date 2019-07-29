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Милиция нашла пропавшую в Минске воспитанницу детдома

Происшествия 29.07.2019 | 11:21

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция нашла пропавшую в Минске почти две недели назад воспитанницу детдома, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РУВД Минска.

"Сотрудниками Октябрьского РУВД установлено местонахождение без вести пропавшей 15-летней Алины Гавраниной. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - проинформировали в милиции.

Как сообщалось, девушка 16 июля ушла из детского дома №7 "СемьЯ" и пропала. Ее разыскивала милиция.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома
Фото ГУВД Мингорисполкома
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Теги
милиция, Минск, подростки, пропавший без вести
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Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
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