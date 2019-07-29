Милиция нашла пропавшую в Минске воспитанницу детдома

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция нашла пропавшую в Минске почти две недели назад воспитанницу детдома, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РУВД Минска.

"Сотрудниками Октябрьского РУВД установлено местонахождение без вести пропавшей 15-летней Алины Гавраниной. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - проинформировали в милиции.

Как сообщалось, девушка 16 июля ушла из детского дома №7 "СемьЯ" и пропала. Ее разыскивала милиция.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома