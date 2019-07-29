Милиция нашла пропавшую в Минске воспитанницу детдома

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция нашла пропавшую в Минске почти две недели назад воспитанницу детдома, сообщили БЕЛТА в Октябрьском РУВД Минска.
"Сотрудниками Октябрьского РУВД установлено местонахождение без вести пропавшей 15-летней Алины Гавраниной. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - проинформировали в милиции.
Как сообщалось, девушка 16 июля ушла из детского дома №7 "СемьЯ" и пропала. Ее разыскивала милиция.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2576 BYN
|2.26 BYN
|2.265 BYN
|USD
|2.0271 BYN
|2.032 BYN
|2.034 BYN
|RUB
|3.2128 BYN
|3.195 BYN
|3.205 BYN