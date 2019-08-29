Милиция нашла пропавшую в Молодечно 17-летнюю девушку

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обнаружена разыскиваемая без вести пропавшая Екатерина Ашманкевич, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.

"Сотрудники отдела уголовного розыска Молодечненского РОВД обнаружили без вести пропавшую Екатерину Ашманкевич. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает", - проинформировали в милиции.

Как сообщалось, вечером 25 августа воспитатель колледжа в райцентре сообщил, что 17-летняя Екатерина Ашманкевич не пришла ночевать в общежитие. Девушка учится на втором курсе. В тот день около 14.00 она ушла из общежития, причем у дневного вахтера интересовалась, как добраться в деревню Полочаны Молодечненского района. К закрытию общежития в 22.00 девушка не вернулась, и ее местонахождение было неизвестно.-0-