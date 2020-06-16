Милиция нашла семью россиян, пропавших на пути из Минска 5 июня

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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители установили местонахождение семьи Кочетовых, которая пропала на пути из Минска 5 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Семейная пара с детьми 5 июня выехала на "Ладе" из минской гостиницы по ул.Сторожевской и перестала выходить на связь с родственниками. Разыскивались 59-летний Кочетов Владимир Евгеньевич и 37-летняя Кочетова Юлия Александровна, а также их двое детей - шестилетний Владимир и трехлетний Герман.-0-
Семья россиян пропала на пути из Минска
Разыскиваются 59-летний Кочетов Владимир Евгеньевич и 37-летняя Кочетова Юлия Александровна, а также их двое детей - 6-летний Владимир и 3-летний Герман.