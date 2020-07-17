17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция продолжает устанавливать тех, кто в сети оскорбил активистов БРСМ. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Вечером 5 июня в одном из Telegram-каналов были опубликованы персональные данные и ссылки на страницы в соцсетях людей, которые участвовали в пикете у торгового центра в Минске. В этот же день через виртуальные сообщения в их адрес начали поступать оскорбления. В итоге молодые люди написали коллективное обращение в милицию. Правоохранители провели проверку по заявлению и установили личности некоторых правонарушителей. Двоих из них - 30-летнего уроженца Грузии и 23-летнего минчанина - уже привлекли к административной ответственности за оскорбление. Мужчины обозвали одну из заявительниц девушкой легкого поведения. Виновным суд назначил штраф в размере 20 базовых величин (1 БВ - Br27) каждому.

Еще одна 20-летняя минчанка сделала скриншот аккаунта участницы пикета, разместила его у себя на странице в социальной сети и подписала оскорбительными словами. Пост стал публичным, поэтому на девушку было решено подать в суд для привлечения ее уже к уголовной ответственности. Аналогичные заявления будут рассмотрены еще в отношении пятерых пользователей, которые под публикацией оставили оскорбительные отклики. Кроме того, милиция продолжает устанавливать личности остальных людей, оскорблявших заявительницу в сети. Всего таких около 50 человек.

"Недавно на online-конференции первый заместитель министра МВД Геннадий Казакевич заявил, что правоохранительные органы не потерпят оскорблений и угроз госслужащим, членам избирательных комиссий, журналистам, общественным активистам и уж тем более сотрудникам органов внутренних дел, членам их семей. Особенно когда эти угрозы совершаются анонимно, исподтишка. Каждый диванный "тролль" или виртуальный боец должен быть готов к тому, что после очередного призыва, комментария и письма, содержащего угрозы, оскорбления или клевету в любой форме, его найдут и привлекут к установленной законом ответственности", - добавили в МВД.-0-