Милиция просит не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция просит не поддаваться на провокации в социальных сетях, где призывают к участию в несанкционированных акциях, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Столичная милиция призывает соотечественников не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к участию в несанкционированных мероприятиях, а также сообщения и видеоролики, дискредитирующие правоохранительные органы. Обращаем внимание на то, что пресечение общественных беспорядков - это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, вмешиваться в деятельность представителей государственных органов, обеспечивающих общественный порядок при проведении мероприятий, незаконно. Кроме того, правоохранители напомнили: за участие, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения) предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.-0-