17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная милиция проверяет сообщение о минировании нескольких торговых центров в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в 17.30 в один из торговых центров поступило электронное сообщение с информацией о заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах. На местах работают сотрудники милиции, принимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы", - сказано в сообщении.

ГУВД Мингорисполкома приносит извинения за неудобства, связанные с мерами безопасности, и благодарит за терпение и понимание.-0-