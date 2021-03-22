Милиция проверяет сообщение о минировании столичного предприятия

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22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверяется сообщение о минировании предприятия ОАО "Крион". Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня около 6.00 на почту предприятия поступило электронное сообщение о заложенном взрывном устройстве", - рассказали в ГУВД. На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа. Проводится эвакуация.
"Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание", - отметили правоохранители.-0-