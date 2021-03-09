Милиция проверяет сообщения о минировании школ в Витебске

9 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Более 800 человек эвакуированы в результате ложного минирования школ в Витебске, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Сегодня в милицию обратилась директор одного из учебных заведений. Она сообщила, что на электронный адрес школы поступило сообщение о минировании учреждения образования. Учащиеся и персонал были немедленно эвакуированы. Саперами в/ч 5524 обследуется здание и прилегающая к нему территория.

В настоящий момент устанавливается личность "минера".

Аналогичное сообщение поступило и в адрес еще семи школ областного центра. На месте работают правоохранители.-0-