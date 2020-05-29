Милиция проводит проверку по факту частичного разрушения старинного дома в Витебске

29 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Октябрьский РОВД Витебска проводит проверку по факту частичного разрушения исторического здания на улице Чехова, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Дом был продан на аукционе 27 февраля этого года со снижением оценочной стоимости на 80%. Памятник архитектуры приобрел житель деревни Долгое Бешенковичского района за Br36,2 тыс. Собственник мог реконструировать здание и использовать под размещение культурно-просветительского или развлекательного учреждения, но что-то пошло не так. Теперь у дореволюционного дома нет фрагментов стен. До разрушения частей здания новый хозяин успел разобрать крышу.

Недавно заявление о разрушении фрагментов дома поступило в милицию из Министерства культуры. "Октябрьский РОВД Витебска проводит проверку", - отметила Ольга Шкуратова.

Дом №7 по улице Чехова в Витебске был построен купцом Шнером Смолянским в 1902 году. После революции 1917 года хозяин уехал из города, и дом остался бесхозным. Его сдали в аренду жилтовариществу. После Великой Отечественной войны здание отремонтировали и заселили людей. В 1980-х годах бывший купеческий особняк передали областному краеведческому музею, здесь находились мастерские. С 2012 года здание принадлежало музею Миная Шмырева. Объект пытались продать на аукционе с декабря 2017 года. Дом имеет статус историко-культурной ценности.-0-