Милиция проводит проверку по факту пикетирования у станции метро "Восток" в Минске

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту пикетирования у станции метро "Восток" в Минске милиция проводит проверку. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"4 января днем в ГУВД Мингорисполкома поступила информация о том, что у станции метро "Восток" несколько человек выстроились вдоль проезжей части, обозначив себя незарегистрированной символикой. По данной информации начат административный процесс, сотрудники милиции проводят работу по установлению лиц, принявших участие в несанкционированном массовом мероприятии, и привлечении их к установленной законом ответственности", - рассказали в ГУВД.

Столичная милиция обращается к гражданам и гостям столицы не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к организации незаконных действий. "Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков - это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел. Напоминаем, что за участие, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения), предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность", - отметили правоохранители.-0-