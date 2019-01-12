Милиция проводит проверку по факту травмирования прохожей упавшим кирпичом

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция проводит проверку по факту травмирования прохожей, на которую с крыши упал кирпич. Это корреспонденту БЕЛТА подтвердила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
"Октябрьским РУВД сейчас проводится проверка. Материал проверки зарегистрирован в порядке ст.174 УПК. Ждут результаты медицинской экспертизы, поскольку девушка обратилась к медикам", - сказала Наталья Ганусевич.
На днях в социальных сетях появилось сообщение, в котором девушка жаловалась, что во время чистки крыши коммунальщики вместе со снегом сбросили на нее кирпич. Тот упал ей на ногу. В результате прохожая сломала палец и получила гематому. После этого она обратилась к медикам и написала заявление в милицию.-0-
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