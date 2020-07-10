Милиция разогнала сходку уголовных авторитетов в Лиде

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД разогнали сходку уголовных авторитетов во главе с так называемым вором в законе Александром Кушнеровым. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Спецоперация прошла днем 9 июля в Лиде. Возле местного озера оперативники по борьбе с оргпреступностью и бойцы СОБРа задержали 32 человека. Изъяты ножи и топор.

"Сходка была организована Александром Кушнеровым по прозвищу Куша. Причина собрания - передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Кушнерова укрепить позиции в Гродненской области, - рассказала Ольга Чемоданова. - На встрече планировалось назначить "смотрящих" за некоторыми городами Гродненской области, в том числе за Лидой".

В собрании участвовали представители уголовной среды из разных городов страны, возраст - от 22 до 60 лет. Двое их мужчин, приехав в Лиду, нарушили требования превентивного надзора. По этому факту милиция проводит проверку.

"С начала года это первая попытка представителей криминального мира организовать сходку. Оперативники предполагают, что она связана с освобождением из мест лишения свободы другого вора в законе Павла Алексеевича по кличке Паштет, который является противником Кушнерова", - отметила Ольга Чемоданова.

В прошлом году ГУБОПиК пресекало подобные собрания в Лиде, Бобруйске, Минске и Полоцком районе.-0-