Милиция разыскивает 60-летнюю жительницу Борисова

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский РУВД разыскивает без вести пропавшую жительница Борисова Ольгу Бубликову 1960 года рождения, сообщили БЕЛТА в УВД Минской области.

Женщина 21 мая ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие прямые седые, глаза серо-голубые. Была одета в бордовую куртку, синие джинсы и серые кроссовки. При себе имела сумку коричневого цвета.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 8 (029) 613-25-21 (ОДС Борисовского РУВД), 8 (029) 323-96-29 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-