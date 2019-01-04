Милиция разыскивает пропавшую в Узденском районе девушку

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает 16-летнюю девушку, которая 1 января ушла из дома в деревне Озеро Узденского района и не вернулась, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Рост девушки около 170-173 см, волосы темно-русые, прямые, длинные. На момент исчезновения она была одета в куртку темно-зеленого цвета, черные спортивные штаны на байке с красной полосой, вязаную серо-розовую шапку с помпоном, кофту зеленого цвета с надписью на иностранном языке, полуботинки черного цвета.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении подростка, просят сообщить в милицию по телефонам (1718)54685, (29)1696953, (29)2728152 либо в ближайшее отделение милиции по телефону 102.-0-