Милиция разыскивает семиклассницу из России

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чашникское РОВД разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю гражданку России, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"Ангелина Щербик, 2005 года рождения, зарегистрированная в г. Сосновый Бор Ленинградской области, находясь на летних каникулах у своего отца в городе Новолукомле, 23 июля ушла из дома в неизвестном направлении и о ее местонахождение ничего не известно", - рассказали в УВД.

Девочке на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, лицо овальное, рост около 155-160 см, волосы темно-русые, глаза голубые. Была одета в кожаную куртку до пояса и спортивные штаны черного цвета, синие кроссовки с белой подошвой, черную майку с красным рисунком на груди. Особые приметы: на левой ноге шрам выше колена около 3 см.

При себе имела мобильный телефон BLY BY D-8, планшет марки Asus в корпусе белого цвета, без сим карты, портативное зарядное устройство марки Xiaomi, рюкзак черного цвета со сменной одеждой.

Информацию о разыскиваемой можно сообщить по телефонам: 8 (02133) 4-10-02, 8 (029) 594-08-34, 8 (029) 593-90-83 или 102. -0-