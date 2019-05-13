Милиция устанавливает обстоятельства инцидента в Гродно: парня спасли при попытке спрыгнуть с крыши

13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно молодого человека спасли при попытке спрыгнуть с крыши торгового дома "Неман". Сейчас милиция устанавливает обстоятельства инцидента, сообщили корреспонденту БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Днем 13 мая на краю крыши торгового дома очевидцы заметили молодого человека. Там находятся открытая обзорная площадка и ресторан. На место прибыли экстренные службы. Молодого человека спасли сотрудники заведения.

"Это студент одного из гродненских университетов. Молодой человек 2000 года рождения", - рассказали в милиции региона. Он доставлен для обследования в специализированное медицинское учреждение. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-