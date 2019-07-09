Милиция устанавливает пострадавших от действий педофила из Молодечно

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Молодечно подозревается в насильственных сексуальных действиях с детьми, милиция устанавливает пострадавших. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Прораб молодечненской фирмы подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении не менее пяти малолетних девочек. "Первоначально правоохранители располагали информацией о трех фактах, имевших место в Молодечно в начале лета. Выяснилось, что есть еще две потерпевшие. Сотрудники милиции небезосновательно полагают, что от преступных действий фигуранта могли пострадать не только дети в райцентре, но и тех регионах, где он бывал по служебным делам", - рассказали в МВД.

Фото МВД

В отношении мужчины Молодечненским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 УК (насильственные действия сексуального характера). Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Как сообщалось, информация о совершении противоправных действий в отношении малолетних поступила в Молодечненский РОВД 9 июня. Сведения подтвердились. Был задержан подозреваемый - 51-летний житель Молодечно.

Жертвам мужчина не представлялся по имени. Детям и подросткам незнакомец мог запомниться большим размером ноги, он высокого роста, худощавый.

Граждан, которые владеют какой-либо информацией о противоправной деятельности мужчины, Молодечненский РОВД просит сообщить по телефонам: (80176) 77-19-11, (8029)154-37-60, (80176) 77-16-56 (оперативно-дежурная служба), 102 либо обратиться по адресу: г.Молодечно, ул.Галицкого, 23. Конфиденциальность гарантируется.-0-