Милиция установила личность жителя Лиды, который сообщил о лжеминировании лицея

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции установили личность жителя Лиды, который сообщил о ложном минировании лицея. Об этом БЕЛТА рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
"28 октября около 22.30 в дежурную часть Лидского РОВД поступил звонок с сообщением о минировании лицея №1 райцентра. На место сразу же выбыли все экстренные службы. Саперы в/ч 5522 обследовали здание учебного заведения, взрывного устройства не обнаружили. Из помещения эвакуировали 1 человека - сторожа", - пояснили в УВД.
Сотрудники милиции установили, что лжеминером оказался 49-летний лидчанин. В момент совершения звонка мужчина распивал спиртные напитки, в его организме зафиксировано 2,6 промилле алкоголя. Причину звонка он пояснить не смог, однако ключевую роль в ситуации сыграло употребление спиртного. Мужчина нигде не работает, ранее судим не был. В настоящее время его действиям дается правовая оценка.
В УВД напомнили, что за заведомо ложное сообщение о минировании (в зависимости от последствий) предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. "В начале текущей недели в милицию уже поступали звонки о ложном минировании двух объектов в Лиде и одного в Гродно. По имеющейся информации, эти эпизоды не связаны с описанным выше", - добавили в УВД.-0-