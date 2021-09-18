Милиция установила личности анархистов, причастных к хулиганству у здания ГУБОПиК

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены личности анархистов, причастных к хулиганству у здания ГУБОПиК в Минске. Об этом информирует в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В январе и марте мы сообщали о задержании группы анархистов за создание преступной организации и участие в ней. До настоящего времени в их отношении продолжается оперативно-следственная работа по установлению причастности к иным преступлениям", - отметила Ольга Чемоданова.

По информации ГУБОПиК, один из обвиняемых, 24-летний житель Бреста, в 2016 году совершил в областном центре так называемый "акт прямого действия". Молодой человек вместе с 26-летним подельником (скрывается за рубежом) подбежал к управлению ГУБОПиК и бросил в сторону здания дымовую шашку.

Возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство. Местонахождение соучастника преступления и других ранее скрывшихся анархистов все еще устанавливается.-0-