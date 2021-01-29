Милиция в Гродно проводит проверку по факту хранения на интернет-ресурсах экстремистской информации

29 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Ленинского РОВД Гродно во время мониторинга выявили факты хранения ресурсами Hrodna.life и Newgrodno.by экстремистской продукции. Милиция проводит проверку, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"Речь идет о хранении материалов одного Telegram-канала, который осенью 2020 года судом Центрального района Минска признан экстремистским. Хотим отметить, что материалы находились в свободном доступе, а редакции ресурсов имели достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства по противодействию экстремизму. Однако сделано это не было", - отметили в милиции. При этом, обратили внимание правоохранители, оба ресурса освещали признание материалов деструктивного Telegram-канала экстремистскими.

В милиции отметили, что начат административный процесс. Сотрудники Ленинского РОВД при поддержке бойцов ОМОНа проводят осмотры редакционных помещений, изъятая техника будет направлена на экспертизы.-0-