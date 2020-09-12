Милиция выявила 7 активистов создания заторов и аварийных ситуаций на минских проспектах

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции установили семерых активистов создания заторов и аварийных ситуаций 6 сентября в столице. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники милиции продолжают выявлять людей, парализовавших работу общественного транспорта и заведений во время несанкционированных массовых мероприятий. "Оперативники уже установили семерых активистов создания заторов и аварийных ситуаций 6 сентября на столичных проспектах Независимости и Победителей. Их действиям дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них", - сообщила Ольга Чемоданова.

Только в Центральном районе Минска нарушители общественного порядка нанесли ущерб на сумму более Br30 тыс. Все затраты лягут на плечи виновников.

В МВД отметили: неповиновение законным требованиям представителей органов власти и, как следствие, массовый выход людей на проезжую часть влекут за собой серьезные последствия. Нарушается работа общественного транспорта, заведений, под угрозой оказываются жизнь и здоровье участников дорожного движения. Подобные действия препятствуют проезду пожарных расчетов и скорой помощи, что чревато трагическими последствиями.

"Мы предупреждаем в очередной раз: любые, даже незначительные, нарушения закона будут пресекаться, а виновные - привлекаться к ответственности", - добавили в министерстве.-0-