Милиция выявила хищение комплектующих для обновления железной дороги почти на Br40 тыс.

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями УВД Миноблисполкома выявили должностное преступление в Минской дистанции пути Белорусской железной дороги. Похищена партия узлов и агрегатов для обновления железнодорожного полотна почти на Br40 тыс. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По сведениям оперативников, подозреваемый действовал в сговоре с подчиненным, а также представителем ОАО "Трест Белтрансстрой" и двумя руководителями частного субъекта хозяйствования из Витебска. Они похитили комплектующие стрелочного перевода стоимостью почти Br40 тыс., принадлежащие Минской дистанции пути. "Партия узлов и агрегатов приобреталась по госзакупке для обновления железнодорожного полотна на одном из объектов. Однако реконструкцию провели лишь по документам, а фактически приобретенный товар был вывезен с предприятия и направлялся витебским коммерсантам. Те планировали перепродать похищенное госпредприятиям, однако замысел не сбылся: их задержали с поличным", - рассказала Ольга Чемоданова.

В отношении задержанных УВД Минского облисполкома возбудило уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере. "Подозреваемые водворены в ИВС, еще у одного взято обязательство о явке", - добавила Ольга Чемоданова.-0-