Милиция задержала гомельчанина, устроившего охоту в деревне

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция оперативно задержала гомельчанина, который устроил охоту в деревне, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

"Сегодня в 10.50 на спецлинию 102 позвонила жительница деревни Коровышень Гомельского района. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина с ружьем вышел из зарослей малины со стороны поля и пошел по огороду, стреляя в сторону домов. Она также сообщила, что один из выстрелов пришелся по стене гаража. К месту происшествия незамедлительно были направлены ближайшие наряды ГАИ, Департамента охраны, поднят по тревоге боевой отряд ОМОНа", - отметил Виталий Пристромов.

Прибыв в деревню, сотрудники Гомельского РОВД увидели мужчину в камуфлированной одежде с рюкзаком и ружьем, схожего по приметам с неизвестным. Приняв необходимые меры предосторожности, сотрудники задержали злоумышленника, им оказался житель Гомеля 1975 года рождения.

Предварительно установлено, что неработающий гомельчанин имеет документы на право ношения и хранения охотничьего ружья, а также охотничью путевку на добычу дикого животного. Сегодня он решил воспользоваться возможностью поохотиться на зайца, но не учел, что категорически запрещено производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 м от крайнего строения населенного пункта. "Охотник шел из леса в сторону огородов и заметил зайца. Произведя выстрелы, мужчина попал в цель. Забрав добычу, он пошел в лес, где освежевал ее и положил в рюкзак, а затем вернулся в деревню, где и был задержан милиционерами", - добавил официальный представитель УВД.

В настоящее время сотрудники милиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.-0-