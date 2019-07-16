Милиция задержала минчанина, ворующего тормозные катушки с лифтов

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала 22-летнего жителя столицы, который совершал кражи лифтовых катушек тормоза в подъездах жилых домов. Об этом БЕЛТА сообщили в Октябрьском РУВД Минска.

Летом жители Октябрьского района Минска сообщали коммунальщикам о неработающих в подъездах лифтах. Специалисты выяснили, что во всех случаях причиной было отсутствие катушек тормоза в машинном отделении. В связи с этим в милицию поступили заявления о кражах.

"Правоохранители задержали 22-летнего злоумышленника в одном из домов по улице Могилевской при очередной попытке незаконно завладеть катушками. Как выяснилось, ранее парень работал на одном из предприятий по обслуживанию лифтов, поэтому он знал, как попасть в машинное отделение", - проинформировали в милиции.

Задержанный дал признательные показания, а также рассказал, что похищал тормозные катушки и в других домах. Похищенное он сдавал в приемный пункт вторсырья.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта. Оперативники устанавливают причастность злоумышленника к иным фактам хищений катушек тормоза в Минске. Ранее парень к уголовной ответственности не привлекался.-0-