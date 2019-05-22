Милиция задержала шестерых хулиганов, которые связали и избили парня в общежитии в Витебском районе

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала шестерых хулиганов, которые в 2018 году связали и избили учащегося одного из колледжей Витебской области. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Видео с кадрами издевательств над парнем в одном из общежитий Витебского района оперативники обнаружили в социальных сетях. Выяснилось, что события происходили в апреле 2018 года.

"Мы изучали личность одного из представителей неформальных группировок, который может быть причастен к преступной деятельности. В его аккаунте обнаружили видеофайл с элементами насилия в отношении учащегося колледжа. Установили личности всех участников того события и выяснили обстоятельства конфликта, - рассказали в 7-м управлении (по Витебской области) ГУБОПиК МВД. - Оказалось, в комнате общежития шестеро учащихся колледжа (все 2000 и 2001 года рождения) заклеили скотчем рот 19-летнему парню, связали его и вынесли в коридор. У всех на виду злоумышленники таскали жертву по полу, периодически били по голове".

Видео с издевательствами хулиганы выложили в интернет. "Потерпевший стыдился рассказывать о случившемся. По этой же причине, а также из-за страха возмездия со стороны обидчиков парень не сообщил об инциденте в правоохранительные органы, - отметили в управлении. - Через насилие над парнем учащиеся хотели заработать авторитет, показать вседозволенность и свое превосходство над другими".

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Сейчас правоохранители проверяют возможную причастность злоумышленников к другим преступлениям. Некоторые из них уже судимы за кражи, привлекались к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов. Также предстоит выяснить, как в общежитии с установленными правилами поведения, режимом работы и присутствием персонала мог произойти подобный инцидент.-0-